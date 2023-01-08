После идентификации отправка по Смс.
Гарантия безопасности профиля и консоли.
Цены указаны за 7 дней с возможностью продления.
Моментальная поддержка персонального менеджера.
- Рекомендуем
- Хит
- Новинки
- По акции
- Продажа П3
- Предзаказ
-
В наличииот 499 руб.
-
-
-
-
-
Компания StorGames - это надёжный поставщик аренды игр для PS4 и PS5, мы постоянно расширяем ассортимент, чтобы подарить Вам лучшие видео игры.
Мы следим за выходом новинок и долгожданных игр для Playstation, чтобы Вы на релизе получили возможность взять в прокат аккаунт пс 4 и PS5. Мы так же являемся страстными поклонниками видео игр и с системой PlayStation знакомы не по наслышке. Готовы решить любой возникший вопрос, чтобы Вы не тратили время на рутину, а просто наслаждались игрой.
Большинство игр в Ps Store либо просто дорогие, либо очень дорогие, что бьет по карману Российского игрока. Все игры куплены исключительно официальным путём и никаких проблем с баном, консолью и аккаунтом не возникает.